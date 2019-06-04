Владимир Крамник проведет сеанс игры в шахматы на ПМЭФ-2019

Международная федерация шахмат (FIDE) инициировала на ПМЭФ масштабную программу. Президент FIDE Аркадий Дворкович даст старт турниру Roscongress Cup между участниками форума, а рекордсмен «Книги Гиннесса» Тимур Ганеев из США продемонстрирует мастерство игры вслепую. В рамках турнира компании World Chess и Telesport Media презентуют на ПМЭФ турнир «Армагеддон» с инновационным форматом трансляции шахмат, который предусматривает съемки в студии виртуальной реальности, демонстрацию сердечного ритма игроков и визуализацию других интересных данных. Дебютный “Армагеддон” пройдёт 10-17 июня в Москве с участием Крамника и других звёзд мировых шахмат.
Кроме этого 7 июня под эгидой ПМЭФ состоится «Шахматный экспресс» - блиц-турнир в скоростном поезде «Сапсан» по пути из Москвы в Санкт-Петербург с участием победителя Всемирной шахматной Олимпиады Вадима Звягинцева, чемпиона Европы Максима Матлакова и других именитых гроссмейстеров.
Участники ПМЭФ также смогут выступить в гала-матчах и турнирах Roscongress Cup по гольфу, хоккею, баскетболу, теннису и конкуру. Генеральным партнёром спортивной программы ПМЭФ-2019 выступила компания РЖД.
Петербургский международный экономический форум – крупнейшее ежегодное деловое мероприятие в сфере экономики, проводимое в России. Организатор форума – Фонд Росконгресс. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы ПМЭФ-2019.
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