Владимир Крамник проведет сеанс игры в шахматы на ПМЭФ-2019 - Советский спорт
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04 июня 2019 13:00

Владимир Крамник проведет сеанс игры в шахматы на ПМЭФ-2019

Выдающийся шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник проведет 6 июня сеанс одновременной игры для участников Петербургского международного экономического форума.

Международная федерация шахмат (FIDE) инициировала на ПМЭФ масштабную программу. Президент FIDE Аркадий Дворкович даст старт турниру Roscongress Cup между участниками форума, а рекордсмен «Книги Гиннесса» Тимур Ганеев из США продемонстрирует мастерство игры вслепую. В рамках турнира компании World Chess и Telesport Media презентуют на ПМЭФ турнир «Армагеддон» с инновационным форматом трансляции шахмат, который предусматривает съемки в студии виртуальной реальности, демонстрацию сердечного ритма игроков и визуализацию других интересных данных. Дебютный “Армагеддон” пройдёт 10-17 июня в Москве с участием Крамника и других звёзд мировых шахмат.

Кроме этого 7 июня под эгидой ПМЭФ состоится «Шахматный экспресс» - блиц-турнир в скоростном поезде «Сапсан» по пути из Москвы в Санкт-Петербург с участием победителя Всемирной шахматной Олимпиады Вадима Звягинцева, чемпиона Европы Максима Матлакова и других именитых гроссмейстеров.

Участники ПМЭФ также смогут выступить в гала-матчах и турнирах Roscongress Cup по гольфу, хоккею, баскетболу, теннису и конкуру. Генеральным партнёром спортивной программы ПМЭФ-2019 выступила компания РЖД.

Петербургский международный экономический форум – крупнейшее ежегодное деловое мероприятие в сфере экономики, проводимое в России. Организатор форума – Фонд Росконгресс. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы ПМЭФ-2019.

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