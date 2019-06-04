Россия уступила Бельгии, потерпев пятое поражение кряду в Лиге наций - Советский спорт
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04 июня 2019 23:16Гичунцев Артур

Россия уступила Бельгии, потерпев пятое поражение кряду в Лиге наций

Встреча прошла в городе Кортрейк.

Волейболистки сборной России проиграли команде Бельгии в матче предварительного этапа Лиги наций.

Поединок завершился со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:22) в пользу хозяев паркета.

В составе россиянок лучшей стала Татьяна Юринская – 11 очков. У победителей отличилась Бритт Герботс, в ее активе 20 очков.

Таким образом, сборная России потерпела пятое поражение кряду и занимает после семи игр 15-е место из 16 команд.

Завтра, 5 июня, национальная команда сыграет со сборной Сербии.

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