Источник: Буффон может перейти в «Барселону»

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон попал в сферу интересов «Барселоны».
Согласно источнику, каталонский клуб рассматривает игрока в качестве замены Яспера Силлессена, который ранее изъявил о желании покинуть команду.
Накануне, 6 июня, Буффон объявил об уходе из «ПСЖ». Он отказался продлевать контракт с клубом.
В минувшем сезоне итальянец отыграл в составе французской команды 25 матчей, пропустил 25 голов и 9 раз оставлял ворота «сухими».
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