Доминик Тим: В третьей партии я стал играть хуже, и Надаль этим воспользовался Австриец во второй раз подряд уступил испанцу в решающем матче.

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался после поражения от представителя Испании Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос».

«В третьей партии я стал играть хуже, и Надаль этим воспользовался. Он пошел в наступление, и мне стало труднее. Рафа показал невероятный уровень. Сегодня я понял, почему он выиграл 18 турниров «Большого шлема».

Да, я потерпел неудачу, но у меня осталась мечта. Очень жаль, что я проиграл во второй раз подряд. Я знаю, что нахожусь на правильном пути и буду продолжать работу», – приводит слова австрийца Ubitennis.