Валентин Балахничев: ВФЛА уже не сможет объяснить свою ситуацию ИААФ

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев высказался о последних событиях, связанных с российской легкой атлетикой.
«Я считаю, что ИААФ нарушила договоренность с ВФЛА. Теперь хочется перейти к сути заседания совета, который прошёл в выходные в Монако и где в повестке дня был вопрос о восстановлении ВФЛА в членстве ИААФ. Совет должен был решать, выполнены ли обязательства нашей федерации по дорожной карте или нет. Мы знаем, что они были выполнены. Значит, в этой ситуации Международная федерация должна была принять нас обратно. Но этого не произошло. Я считаю, что это значительное нарушение протокола и договорённостей, которые существовали.
Как показал опыт работы нынешнего руководства (ВФЛА), мягкость и отсутствие нужных и полезных контактов не только с комиссией Руне Андерсена, но и другими членами совета ИААФ, не позволяют решить вопросы по восстановлению. Это же было коллегиальное решение (совета ИААФ), ВФЛА уже не сможет поработать с членами совета и объяснить подробно свою ситуацию», – цитирует Балахничева News.ru.
Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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