Вячеслав Колосков: О потере очков с Кипром не может быть и речи

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром в Нижнем Новгороде.
«Будет намного сложнее (чем с Сан-Марино), потому что игроки сборной Кипра более профессиональные и выступают в профессиональных клубах, – приводит «Евро-футбол» слова Колоскова. – И потом с Кипром мы традиционно тяжело играем. Достаточно сказать, что иногда мы проигрываем кипрским клубам в европейских соревнованиях. Так что я ожидаю трудной игры. Нет, очки мы не потеряем, здесь даже речи быть не может».
Напомним, матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород». Начало – 21:45 (мск).
В трех предыдущих матчах Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра – три очка и четвертое место.
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