IBU изменил расписание Кубка мира и увеличил призовой фонд турнира

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) изменил расписание Кубка мира в сезонах-2020/21 и 2021/22.
Отмечается, что первый этап Кубка мира-2020/21 пройдет не в финском Контиолахти, как было запланировано ранее, а в шведском Эстерсунде, так же, как и в сезоне-2021/22. Соревнования в Эстерсунде пройдут с 30 ноября по 6 декабря 2020 года и с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.
Также сообщается, что в Контиолахти в 2020 и 2021 годах пройдет турнир-открытие сезона Кубка мира, который будет предварять основные соревнования. В 2020 году старты пройдут с 27 по 29 ноября, в 2021 году - с 26 по 28 ноября.
При этом призовой фонд Кубка мира и чемпионата мира увеличен на 10%, и теперь призовые за выступление будут получать 20 лучших спортсменов в том или ином индивидуальном старте, а не 15, как ранее.
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