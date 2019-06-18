Хайнс – о продлении контракта с ЦСКА: Спасибо тренеру за эту возможность - Советский спорт
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18 июня 2019 17:01Гичунцев Артур

Хайнс – о продлении контракта с ЦСКА: Спасибо тренеру за эту возможность

Американец выступает за красно-синих с 2013 года.

Капитан московского ЦСКА Кайл Хайнс дал комментарий клубной пресс-службе после подписания нового контракта.

«Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА. Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА и за то, чтобы в Москве в будущем оказалось еще больше трофеев», – сказал американец.

За шесть лет в ЦСКА баскетболист помог московской команде дважды завоевать титул чемпиона Евролиги (в 2016 и 2019 году).

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