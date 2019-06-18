СМИ: Херсли станет игроком московского «Спартака»

Виктория Лопырева: Нашего малыша называют «ФИФА бэйби» Мы продолжаем отмечать годовщину чемпионата мира. Нашей собеседницей стала одна из героинь турнира, официальный посол ФИФА, известная телеведущая, фотомодель и блогер.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Санчес выполнил годовую норму по голам в одной игре с Японией Первый тур группового этапа Кубка Америки-2019 завершился разгромной победой чилийцев над японцами. В составе победителей голом и голевой передачей отметился 30-летний нападающий «МЮ» Алексис Санчес.

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Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATP Карен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.

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Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль! Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».

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Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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Шок на Кубке Америки: Катар может не пустить Месси в плей-офф Сегодня рано утром в Бразилии завершился первый тур групповой стадии главного южноамериканского футбольного соревнования. А накануне на Кубке Америки сенсационно дебютировала сборная Катара.