СМИ: Херсли станет игроком московского «Спартака» - Советский спорт
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18 июня 2019 18:25Гичунцев Артур

СМИ: Херсли станет игроком московского «Спартака»

Ранее хоккеист покинул питерский СКА.

Шведский защитник Патрик Херсли пополнит ряды московского «Спартака». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отметим, что главным тренером столичного клуба является бывший наставник СКА Олег Знарок.

В минувшем сезоне игрок провел в регулярном чемпионате 36 матчей и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15».

В плей-офф он отыграл 12 матчей и отдал три голевых паса при показателе полезности «-5».

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