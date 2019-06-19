Хачанов обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Россиянин Карен Хачанов вышел в ¼ финала турнира в Галле.
Сегодня, 19 июня, он одолел Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
За выход в полуфинал Хачанов сыграет с победителем пары Маттео Берреттини – Андреас Сеппи.
Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграл хорватский теннисист Борна Чорич.
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