Хачанов обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Галле - Советский спорт
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19 июня 2019 17:56Гичунцев Артур

Хачанов обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Следующий соперник уроженца Москвы определится 20 июня.

Россиянин Карен Хачанов вышел в ¼ финала турнира в Галле.

Сегодня, 19 июня, он одолел Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

За выход в полуфинал Хачанов сыграет с победителем пары Маттео Берреттини – Андреас Сеппи.

Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграл хорватский теннисист Борна Чорич.

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