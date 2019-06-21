Фернандеш может продлить контракт с «Локомотивом» Также у футболиста есть варианты в Италии и Турции.

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, чей контракт истекает 30 июня 2019 года, может подписать новое соглашение с красно-зелеными. Об этом сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

– Мы с ним встречались, ведем диалог. У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с «Локомотивом», – приводит слова Кикнадзе ТАСС.

За пять лет в «Локомотиве» португалец выиграл чемпионат и три Кубка России. На его счету 34 гола в 144 играх за московский клуб.