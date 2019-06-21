Тренер «Витесса» стал скаутом из-за конфликта со Слуцким. В клуб едут Березуцкие - Советский спорт
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21 июня 2019 19:21Коноплев Александр

Тренер «Витесса» стал скаутом из-за конфликта со Слуцким. В клуб едут Березуцкие

В «Витессе» будет больше россиян.

Эдвард Стюринг, работавший помощником главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, оставил свой пост. Специалист продолжит карьеру в качестве скаута голландского клуба.

По данным De Gelderlander, Стюринг и Слуцкий плохо ладили. Экс-игроку сборной Голландии не нравилось, что все решения россиянин принимает самостоятельно.

Также отмечается, что в следующем сезоне помощниками Слуцкого станут экс-игроки сборной России Алексей и Василий Березуцкие.

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