Тренер «Витесса» стал скаутом из-за конфликта со Слуцким. В клуб едут Березуцкие

Эдвард Стюринг, работавший помощником главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, оставил свой пост. Специалист продолжит карьеру в качестве скаута голландского клуба.
По данным De Gelderlander, Стюринг и Слуцкий плохо ладили. Экс-игроку сборной Голландии не нравилось, что все решения россиянин принимает самостоятельно.
Также отмечается, что в следующем сезоне помощниками Слуцкого станут экс-игроки сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
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