Зубов включен в Зал славы хоккея в Торонто

Российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в канадском Торонто.

Хоккеист выступал ЦСКА, «Рейнджерс», «Питтсбург», «Даллас» и СКА. В регулярке и плей-офф НХЛ он провел 1232 матча, набрав 888 (176+712) очков.

Зубов – олимпийский чемпион и двукратный победитель Кубка Стэнли.

С 2017 года Зубов трудится главным тренером «Сочи».

Также сегодня в Зал славы были включены Джим Рутерфорд, Джерри Йорк, Ги Карбонно, Вацлав Недомански и Хейли Викенхайзер.

Ранее в Зал славы были включены Павел Буре, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Владислав Третьяк и Александр Якушев.

Congratulations on your induction into the Hockey Hall of Fame! #HHOF2019 pic.twitter.com/sRKJzv1IRP