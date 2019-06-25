Зубов включен в Зал славы хоккея в Торонто

Российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в канадском Торонто.
Хоккеист выступал ЦСКА, «Рейнджерс», «Питтсбург», «Даллас» и СКА. В регулярке и плей-офф НХЛ он провел 1232 матча, набрав 888 (176+712) очков.
Зубов – олимпийский чемпион и двукратный победитель Кубка Стэнли.
С 2017 года Зубов трудится главным тренером «Сочи».
Также сегодня в Зал славы были включены Джим Рутерфорд, Джерри Йорк, Ги Карбонно, Вацлав Недомански и Хейли Викенхайзер.
Ранее в Зал славы были включены Павел Буре, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Владислав Третьяк и Александр Якушев.
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