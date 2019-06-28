Валенсия подписал контракт с чемпионом Эквадора - Советский спорт
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28 июня 2019 22:49Коноплев Александр

Валенсия подписал контракт с чемпионом Эквадора

Валенсия – двукратный чемпион Англии и победитель Лиги Европы.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия в статусе свободного агента перешел в эквадорский «ЛДУ Кито». Об этом клуб сообщил в своем инстаграме.

33-летний футболист будет играть под 25-м номером.

«ЛДУ Кито» – действующий чемпион Эквадора.

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#CastaDeCampeón

Публикация от LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA (@ldu_oficial)

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