Валенсия подписал контракт с чемпионом Эквадора

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия в статусе свободного агента перешел в эквадорский «ЛДУ Кито». Об этом клуб сообщил в своем инстаграме.
33-летний футболист будет играть под 25-м номером.
«ЛДУ Кито» – действующий чемпион Эквадора.
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