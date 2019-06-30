«Краснодар» выигрывает у «Ростова» после первого тайма - Советский спорт
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30 июня 2019 12:23

«Краснодар» выигрывает у «Ростова» после первого тайма

Футболисты «Краснодара» выигрывают у «Ростова» после первого тайма в матче предсезонного турнира в Австрии со счетом 1:0.

Счет в этой встрече на 38-й минуте открыл нападающий краснодарской команды Ари, реализовавший 11-метровый удар.

Напомним, что в первом матче на турнире «Краснодар» переиграл ЦСКА со счетом 2:0.

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