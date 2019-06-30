«Краснодар» выигрывает у «Ростова» после первого тайма

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому Шараповой Звезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.

Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной? Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.

Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось? Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.

Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из наших Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота? В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.

Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подряд Россиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.

Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА Хедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава Домрачева Среди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.