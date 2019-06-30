«Краснодар» выигрывает у «Ростова» после первого тайма

Счет в этой встрече на 38-й минуте открыл нападающий краснодарской команды Ари, реализовавший 11-метровый удар.
Напомним, что в первом матче на турнире «Краснодар» переиграл ЦСКА со счетом 2:0.
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