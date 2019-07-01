«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Сергеевым

Российский защитник Артем Сергей продолжит выступления за «Салават Юлаев».
Сегодня, 30 июня, он подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что хоккеист может перейти в «Тампу-Бэй».
Сергеев перебрался в Уфу перед стартом минувшего сезона. За это время он отыграл 74 матча и набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «+9».
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