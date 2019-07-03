Объявлен окончательный состав сборной России на Универсиаду - Советский спорт
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03 июля 2019 17:00Гичунцев Артур

Объявлен окончательный состав сборной России на Универсиаду

Турнир пройдет в Неаполе (Италия).

Тренерский штаб мужской сборной России огласил заявку команды на Универсиаду.

Связующие: Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Порошин («Белогорье»).

Диагональные: Кирилл Клец («Тироль»), Дмитрий Яковлев («Динамо-ЛО»).

Блокирующие: Максим Белогорцев («Ярославич»), Алексей Кононов («Зенит-Казань»), Александр Мельников («Динамо»).

Доигровщики: Денис Богдан («Факел»), Роман Пакшин («Академия-Казань»), Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).

Либеро: Семен Кривитченко («Зенит» Санкт-Петербург).

Первый матч на этом турнире сборная России проведет 5 июля с командой Португалии. сборной Португалии. 6-го числа коллектив из РФ сыграет с Южной Кореей, а на следующий день – с командой Китая.

Заключительный матч группового этапа команда проведет 8 июля со сборной США.

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