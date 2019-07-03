Медведев обыграл Папырина и вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев победила австралийца Алексея Папырина и вышел в третий круг Уимблдона.
Встреча завершилась со счетом :7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4, а ее продолжительность составила 2 часа 31 минуту.
За выход в четвертьфинал уроженец Москвы сыграет против бельгийца Давида Гоффен.
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