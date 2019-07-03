Медведев обыграл Папырина и вышел в третий круг Уимблдона

Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день Уимблдона В понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.

Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерами Федор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.

Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛ Бобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.

Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина» Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию.

Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКА Во вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.

Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше Овечкина Сериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».

Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против Бразилии В ночь на 3 июля в 3.30 по Москве в Белу-Оризонти состоится полуфинал Кубка Америки, которого все так ждали: Бразилия сыграет с Аргентиной.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео) Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.

Евгений Ловчев: Нынешний Зе Луиш «Спартаку» не помощник Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев не считает уход из «Спартака» Зе Луиша потерей для клуба.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом месте В этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.