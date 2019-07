Элина Свитолина: Желаю скорейшего восстановления Маргарите

Украинская теннисистка Элина Свитолина оставила запись в своем Twitter после матча с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Напомним, уроженка Москвы упала на газон и повредила ногу, из-за чего ей пришлось сняться с поединка.

«Это был отличный матч. Жаль, что все так закончилось. Желаю скорейшего восстановления Маргарите», – написала Свитолина в Twitter.

Следующей соперницей представительницы Украины станет Мария Саккари из Греции.

Big battle out there ... unfortunately had to end this way ... Speedy recovery to @Margaritagasp11 !!! @Wimbledon pic.twitter.com/Z60FNHeuLw