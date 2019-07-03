Элина Свитолина: Желаю скорейшего восстановления Маргарите

Украинская теннисистка Элина Свитолина оставила запись в своем Twitter после матча с россиянкой Маргаритой Гаспарян.
Напомним, уроженка Москвы упала на газон и повредила ногу, из-за чего ей пришлось сняться с поединка.
«Это был отличный матч. Жаль, что все так закончилось. Желаю скорейшего восстановления Маргарите», – написала Свитолина в Twitter.
Следующей соперницей представительницы Украины станет Мария Саккари из Греции.
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