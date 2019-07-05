Грузинские регбисты не уйдут из «Славы»

Регбисты Реваз Бродзели и Саба Илуридзе продолжат выступать за московский клуб «Слава».
Ранее два грузинских игрока были обвинены за то, что выразили солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси. В матче с «Кубанью» после совершения успешной попытки Илуридзе и Бродзели закрыли один глаз рукой, тем самым поддержав девушку, которой в ходе антироссийских акций выстрелили резиновой пулей в глаз.
«Благодарю обе стороны – грузинскую и российскую, – написал Бродзели на своей странице в Facebook. – Вчера мне позвонил президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе и все подробно рассказал. Гоча и Союз регби Грузии начали активную работу с российской стороной для выяснения причин нашего отчисления из команды.
После этого ситуация разрешилась. По нашему мнению, третьи лица с помощью интриг пытались политизировать наш жест солидарности. Вчера вечером я связался с представителями «Славы», и узнал, что я и Саба остаемся в команде».
Антироссийские акции в Тбилиси начались после того, как депутат Государственной думы Сергей Гаврилов провел заседание 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси в кресле спикера парламента.
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