Свитолина обыграла Саккари и вышла в четвертый круг Уимблдона - Советский спорт
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05 июля 2019 15:45Гичунцев Артур

Свитолина обыграла Саккари и вышла в четвертый круг Уимблдона

В прошлом году этот турнир выиграла Анжелика Кербер из Германии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Марией Саккари из Греции и вышла в 4-й круг Уимблдона.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2, а ее продолжительность составила 2 часа 5 минут.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Петра Мартич (Хорватия) – Даниэль Коллинз (США).

Добавим, что призовой фонд Уимблдона, который проходит в Лондоне, составляет 38 млн фунтов. Соревнования в Великобритании завершатся 14 июля.

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