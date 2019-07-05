УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков Ранее подобное наказание понес «Милан».

УЕФА на своем официальном сайте объявил об отстранении турецкого «Трабзонспора» от еврокубков сроком на один год. В зависимости от успехов на внутренней арене клуб пропустит один из двух сезонов – 2020/21 или 2021/22.

Турки нарушили правила финансового фэйр-плей и за три года не смогли исправить свое положение. При этом у «Трабзонспора» есть шанс доказать свою невиновность до 15 октября 2019 года. В этом случае санкции с него будут сняты, но он получит лишь 50 % призовых за сезон-2019/20 в Лиге Европы.