«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Сарагосы»

Хавбек «Сарагосы» Альберто Соро станет игроком мадридского «Реала».
Согласно источнику, клуб согласился продать его на «Сантьяго Бернабеу» за 2,5 млн евро, хотя, сумма отступных в его контракте – 9 млн евро.
Отмечается, что 20-летний футболист, скорее всего, останется в своей команде на следующий сезон.
В минувшем сезоне испанец провел 31 матч, забил два гола и отдал две голевые передачи.
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