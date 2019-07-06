«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Сарагосы» - Советский спорт
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06 июля 2019 17:45Гичунцев Артур

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Сарагосы»

Об этом сообщает AS.

Хавбек «Сарагосы» Альберто Соро станет игроком мадридского «Реала».

Согласно источнику, клуб согласился продать его на «Сантьяго Бернабеу» за 2,5 млн евро, хотя, сумма отступных в его контракте – 9 млн евро.

Отмечается, что 20-летний футболист, скорее всего, останется в своей команде на следующий сезон.

В минувшем сезоне испанец провел 31 матч, забил два гола и отдал две голевые передачи.

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