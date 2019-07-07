Месси получил вторую красную карточку в карьере - Советский спорт
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07 июля 2019 01:44Коноплев Александр

Месси получил вторую красную карточку в карьере

Такого не случалось с 2005 года.

В матче за третье место Кубка Америки между Аргентиной и Чили форвард «альбиселесте» Лионель Месси был удален с поля после стычки с Гари Меделем.

Это второе удаление в карьере нападающего. Первое он получил в первом матче за сборную – против Венгрии 17 августа 2005 в Будапеште. Тогда футболист вышел на замену на 64-й минуте и получил красную от Маркуса Мерка.

Выступая за «Барселону», Месси не получил ни одной красной карточки.

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