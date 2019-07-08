Дайрис Бертанс стал игроком «Химок»

Сегодня, 8 июля, латвийский форвард Дайрис Бертанс подписал двухлетний контракт с «Химками».
В минувшем сезоне он выступал за «Олимпию» из Милана, отыграв в Евролиге 22 матча и набирая в среднем 6,4 очка. По ходу сезона баскетболист отправился в клуб НБА «Нью-Орлеан», где отыграл12 матчей (2,8 очка в среднем)
Ранее он выступал за «Дарюшшафаку», ВЭФ и «Бильбао».
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