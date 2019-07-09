Итальянский пловец Маньини спас человека на острове Сардиния

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека.
Согласно источнику, инцидент произошел на острове Сардиния. Мужчина, оказавшись в непростой ситуации, начал кричать. Спасатели бросились ему на помощь, однако, итальянский спортсмен был ближе и спас человека. Отмечается, что после случившегося мужчина был отправлен в больницу.
Напомним, Маньини является двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером в эстафете, а также девятикратным чемпионом Европы в различных дисциплинах.
В 2018 году он получил четырехлетнюю дисквалификацию за применение допинга.
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