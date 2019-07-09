Итальянский пловец Маньини спас человека на острове Сардиния Об этом сообщает британское издание The Independent.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека.

Согласно источнику, инцидент произошел на острове Сардиния. Мужчина, оказавшись в непростой ситуации, начал кричать. Спасатели бросились ему на помощь, однако, итальянский спортсмен был ближе и спас человека. Отмечается, что после случившегося мужчина был отправлен в больницу.

Напомним, Маньини является двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером в эстафете, а также девятикратным чемпионом Европы в различных дисциплинах.

В 2018 году он получил четырехлетнюю дисквалификацию за применение допинга.