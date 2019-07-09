Российский волейболист получил 18 месяцев дисквалификации за проваленный допинг-тест - Советский спорт
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09 июля 2019 19:07Гичунцев Артур

Российский волейболист получил 18 месяцев дисквалификации за проваленный допинг-тест

Об этом сообщает ТАСС.

Российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за применение допинга.

«В настоящий момент мы ожидаем ответа на вопрос, можем ли подать апелляцию. Павел получил наказание – 18 месяцев. Отсчет начинается с октября 2018 года», – заявил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

В ноябре 2018 года в допинг-пробе 32-летнего волейболиста были обнаружены запрещенные вещества.

Добавим, что Мороз выступал за «Динамо» из Ленинградской области.

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