Российский волейболист получил 18 месяцев дисквалификации за проваленный допинг-тест

Российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за применение допинга.
«В настоящий момент мы ожидаем ответа на вопрос, можем ли подать апелляцию. Павел получил наказание – 18 месяцев. Отсчет начинается с октября 2018 года», – заявил агент спортсмена Дмитрий Резванов.
В ноябре 2018 года в допинг-пробе 32-летнего волейболиста были обнаружены запрещенные вещества.
Добавим, что Мороз выступал за «Динамо» из Ленинградской области.
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