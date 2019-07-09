Ковалев отклонил очередное предложение о бое с Альваресом

Промоутерская компания Golden Boy продолжает переговоры с командой Сергея Ковалева об организации поединка с Саулем Альваресом.
Согласно источнику, представители мексиканца улучшили предыдущее предложение, однако, россиянин, владеющий титулом чемпиона мира в полутяжелом весе, снова ответил отказом.
Отмечается, что Ковалев рассчитывает получить от стриминговой компании DAZN контракт на несколько боев.
Ранее сообщалось, что уроженец Копейска в августе этого года проведет защиту титула по версии WBO с британцем Энтони Ярдом.
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