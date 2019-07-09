Ковалев отклонил очередное предложение о бое с Альваресом - Советский спорт
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09 июля 2019 23:35Гичунцев Артур

Ковалев отклонил очередное предложение о бое с Альваресом

Об этом сообщает Boxing News 24.

Промоутерская компания Golden Boy продолжает переговоры с командой Сергея Ковалева об организации поединка с Саулем Альваресом.

Согласно источнику, представители мексиканца улучшили предыдущее предложение, однако, россиянин, владеющий титулом чемпиона мира в полутяжелом весе, снова ответил отказом.

Отмечается, что Ковалев рассчитывает получить от стриминговой компании DAZN контракт на несколько боев.

Ранее сообщалось, что уроженец Копейска в августе этого года проведет защиту титула по версии WBO с британцем Энтони Ярдом.

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