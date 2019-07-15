KIA Motors выступила партнером футбольного турнира Всемирных детских игр победителей

Игры победителей – спортивные соревнования среди детей, победивших рак – крупнейший ежегодный проект под эгидой фонда «Подари жизнь», за историю которого на старты выходило более 4500 участников. В соревнованиях принимают участие дети из более, чем 20 стран и 40 регионов России и их родители.

В десятых Играх победителей принимали участие 500 детей в возрасте от 7 до 16 лет, перенесших онкологические заболевания. С марта по май 2019 года в 8 российских городах и четырех странах (Венгрия, Болгария, Беларусь, Кыргызстан) ближнего и дальнего зарубежья прошли отборочные этапы. В рамках Игр в Москве состоялись турниры по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, стрельбе, футболу, шахматам.

Kia Motors Russia & CIS также организовало специальную зону KIA, где дети и родители смогли сыграть в настольный или виртуальный футбол, пробить пенальти и получить памятные призы.

В разные годы Игры принимали лучшие спортивные площадки российской столицы, судейство по каждому виду спорта обеспечивают олимпийские федерации, экскурсионную программу для участников проводят ведущие музеи и развлекательные площадки Москвы, гостями Игр становятся звезды спорта, кино и музыки. В ближайших планах Оргкомитета - рост количества участников, расширение географии с появлением российских региональных и зарубежных этапов, приглашение участников из новых стран.

Александр Мигаль, управляющий директор Kia Motors Russia & CIS:

– У нас есть весьма позитивный и эмоциональный опыт сотрудничества с Фондом «Подари жизнь». Ту пользу и добро, которую приносят проекты Фонда, невозможно переоценить. Уже много лет KIA во всем мире оказывает поддержку футболу на самом разном уровне, поэтому мы с большим энтузиазмом откликнулись на приглашение поддержать этот уникальный футбольный турнир в рамках юбилейных Игр победителей. Для нас важно, что мы сможем внести свой вклад в благородное дело помощи детям, столкнувшимся с таким тяжелейшим испытанием, как онкологические заболевания, и их родителям».

Надежда Кузнецова, руководитель проекта Игры победителей:

– Этот масштабный спортивный праздник для детей и подростков действительно меняет детские жизни, вдохновляет и дарит новые идеи и силы. Игры объединяют множество стран и тысячи людей. И, конечно, такой крупный проект не может существовать и развиваться без надежных друзей и партнеров. Мы очень ценим поддержку компании КИА в нашем общем деле.

Подробная информация о десятых Всемирных играх победителей представлена по ссылке.

С полным списком текущих проектов фонда «Подари жизнь» можно ознакомиться здесь.