Журналист: На Олимпиаде в Ванкувере Мутко потратил больше 4 тысяч долларов на завтраки

Журналист издания Inside the Games Дункан Маккай отреагировал на решение CAS отменить пожизненную дисквалификацию вице-премьера РФ Виталия Мутко на участие в Олимпийских играх.

«Верю, что Виталий Мутко приедет на Олимпиаду в Токио и побьет свой рекорд, который он установил в Ванкувере в 2010 году. Тогда он заказал за 18 дней 97 завтраков, заплатив 4,8 тысяч долларов», – написал Маккай в своем Twitter.

Напомним, Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014».

I do hope that #VitalyMutko goes to #Tokyo2020 and tries to beat the Olympic «record» he set at Vancouver 2010 when he ordered 97 breakfasts during his 18-day stay in Canada - costing the Russian taxpayer $4,800. I am sure they all thought it was excellent value #Sunnysideup https://t.co/MN135SGUsR