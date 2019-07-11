Журналист: На Олимпиаде в Ванкувере Мутко потратил больше 4 тысяч долларов на завтраки Ранее он занимал должность министра спорта России и президента РФС.

Журналист издания Inside the Games Дункан Маккай отреагировал на решение CAS отменить пожизненную дисквалификацию вице-премьера РФ Виталия Мутко на участие в Олимпийских играх.

«Верю, что Виталий Мутко приедет на Олимпиаду в Токио и побьет свой рекорд, который он установил в Ванкувере в 2010 году. Тогда он заказал за 18 дней 97 завтраков, заплатив 4,8 тысяч долларов», – написал Маккай в своем Twitter.

Напомним, Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014».