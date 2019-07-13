Беляева и Минибаев завоевали серебро чемпионата мира по синхронным прыжкам с вышки

Российские прыгуны в воду Екатерина Беляева и Виктор Минибаев стали серебряными призерами чемпионата мира в Кванджу по синхронным прыжкам с десятиметровой вышки.

Беляева и Минибаев набрали 311,28 балла, уступив только представителям Китая Сы Яцзе и Лян Цзюнцзи (346, 14). Третье место заняли мексиканцы Мария Санчес и Хосе Бальеза (287,64).

Отметим, 27-летний Минибаев завоевал свое третье серебро на чемпионатах мира. Ранее он дважды (2013, 2017) был вторым в синхронных прыжках с вышки. А для 16-летней Беляевой эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира.

Ранее первый комплект медалей чемпионата мира в Кванджу был разыгран в плавании на пять километров на открытой воде у мужчин. Победу одержал Кристоф Разовски из Венгрии.

Кванджу (Южная Корея)

Чемпионат мира

Прыжки в воду

Микст

Синхронные прыжки, вышка

1. Сы Яцзе – Лян Цзюнцзи (Китай) – 346,14

2. Екатерина Беляева – Виктор Минибаев (Россия) – 311,28

3. Мария Санчес – Хосе Бальеза (Мексика) – 287,64