Ковалев вылетел в США, где будет готовиться к бою с Ярдом Встреча пройдет 24 августа в Челябинске.

Эгис Климас, менеджер Сергея Ковалева, заявил, что чемпион мира по по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе отправился в США для подготовки к бою с британцем Энтони Ярдом.

«Сергей готовится в США, он будет там минимум до начала августа. Потом, возможно, отправится в Москву» – цитирует Климаса ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ковалев получил несколько предложений о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Он предпочел отказаться, посчитав, что контракт на этот бой не соответствует его требованиям.

На профессиональном ринге россиянин одержал 33 победы, потерпел три поражения, и один раз заканчивал поединок вничью. В активе Ярда 18 побед (17 – нокаутом) и ни одного поражения.