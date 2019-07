Новак Джокович: Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы на Уимблдоне-2019.

Сегодня, 14 июля, он обыграл швейцарца Роджера Федерера. Их матч стал самым продолжительным в истории турнира (4 часа 55 минут).

«Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком. В своей комнате я делал различные кубки и представлял свою победу на этом турнире.

Сейчас я держу настоящий трофей и это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдали родители, сын и вся команда. Моя жена и дочь сейчас в Лондоне. Пользуясь случаем, передаю им причет. Скоро увидимся!», – сказал сербский теннисист, который выиграл Уимблдон в пятый раз за карьеру.

«When I was a boy... I used to make the trophies out of different materials in my room»@DjokerNole's childhood dream has become a reality for a fifth time...#Wimbledon pic.twitter.com/fpRYRIE9BA