Новак Джокович: Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы на Уимблдоне-2019.
Сегодня, 14 июля, он обыграл швейцарца Роджера Федерера. Их матч стал самым продолжительным в истории турнира (4 часа 55 минут).
«Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком. В своей комнате я делал различные кубки и представлял свою победу на этом турнире.
Сейчас я держу настоящий трофей и это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдали родители, сын и вся команда. Моя жена и дочь сейчас в Лондоне. Пользуясь случаем, передаю им причет. Скоро увидимся!», – сказал сербский теннисист, который выиграл Уимблдон в пятый раз за карьеру.
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