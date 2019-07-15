Мать жениха Волански выбежала на поле в финале чемпионата мира по крикету

Елена Здоровецкая выбежала на поле в финальном матче чемпионата мира по крикету между сборными Англии и Новой Зеландии, сообщает «Газета.Ru».
Елена Здоровецкая – мама российского блогера Виталия Здоровецкого, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года Германия – Аргентина в Бразилии.
«Моя мама выбежала на поле в финале чемпионата мира по крикету. Настоящая легенда», – написал Здоровецкий в инстаграме.
Напомним, 1 июня девушка Здоровецкого американская модель Кинси Волански выбежала на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
В июле пара прилетела в Бразилию, чтобы Волански появилась на поле в финале Кубка Америки, но стюарды не допустили этого.
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