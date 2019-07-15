Гурбанбердиева и Мальцев стали чемпионами мира в технической программе в миксте - Советский спорт
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15 июля 2019 13:56Липкин Антон

Гурбанбердиева и Мальцев стали чемпионами мира в технической программе в миксте

У России третье золото чемпионата мира в Кванджу.

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали чемпионами мира в технической программе в миксте.

20-летняя Гурбанбердиева и 24-летний Мальцев получили от судей 92,0749 балла. Второе место заняли Манила Фламини и Джорджио Минисини из Италии (90,8511). Третий результат показали Атсуши Абэ и Юми Адачи из Японии (88,5113).

Отметим, что Гурбанбердиева завоевала свое первое золото чемпионата мира. Для Мальцева эта золотая медаль третья. При этом на двух предыдущих турнирах (2015, 2017) он с другими партнершами занимал в технической программе второе место.

Теперь у России три золота чемпионата мира в Кванджу.

Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира
Синхронное плавание
Микст
Техническая программа

1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 92,0749
2. Манила Фламини – Джоджио Минисини (Италия) – 90,8511
3. Атсуши Абэ – Юми Ачида (Япония) – 88,5113

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