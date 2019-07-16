Россияне одержали третью победу на молодежном Евробаскете - Советский спорт
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16 июля 2019 21:54Коноплев Александр

Россияне одержали третью победу на молодежном Евробаскете

Третья победа в трех матчах.

Сборная России обыграла Венгрию в матче группового этапа дивизиона B молодежного чемпионата Европы – 90:55 (25:12, 20:15, 24:12, 21:16).

Лучшими в составе сборной России стали Максим Карванен и Юрий Умрихин, набравшие по 14 очков.

Ранее россияне обыграли Ирландию (124:48) и Исландию (90:69).

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