Рамзан Кадыров: Уверен, что Куриев еще не раз порадует нас новыми рекордами - Советский спорт
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17 июля 2019 14:12Липкин Антон

Рамзан Кадыров: Уверен, что Куриев еще не раз порадует нас новыми рекордами

Шестилетний Рахим Куриев из Чечни отжался 4618 раз за 2 часа 25 минут.

Президент Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на мировые рекорды шестилетнего Рахима Куриева, сообщает «Собеседник».

Мальчик из села Дуба-Юрт побил два мировых рекорда, отжавшись 4618 раз за 2 часа 25 минут.

«За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом три тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он еще не раз порадует нас своими новыми рекордами», – написал Кадыров в инстаграме.

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Наш юный Рахим Куриев @_rahimkuriev_95reg установил два новых мировых рекорда! В студии ЧТГРК «Грозный» @groznytv шестилетний мальчик отжался 4183 раза за два часа! Это наибольший показатель для шестилетних детей. Второй рекорд установлен как наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет. Результат - 4618 повторений. Сертификат Рахиму Куриеву вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Рахим уже является девятикратным рекордсменом мира. За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом 3 тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он ещё не раз порадует нас своими новыми рекордами. Энергии для этого у Рахима достаточно и он не планирует останавливаться! Так держать! #Кадыров #Россия #Чечня #Рекорд

Публикация от @ za_kadyrova_95eng

Отметим, что осенью 2018 года Куриев установил шесть рекордов по отжиманиям от пола, а седьмым рекордом стал результат в 330 отжиманий на брусьях.

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