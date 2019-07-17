Рамзан Кадыров: Уверен, что Куриев еще не раз порадует нас новыми рекордами

Президент Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на мировые рекорды шестилетнего Рахима Куриева, сообщает «Собеседник».
Мальчик из села Дуба-Юрт побил два мировых рекорда, отжавшись 4618 раз за 2 часа 25 минут.
«За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом три тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он еще не раз порадует нас своими новыми рекордами», – написал Кадыров в инстаграме.
Отметим, что осенью 2018 года Куриев установил шесть рекордов по отжиманиям от пола, а седьмым рекордом стал результат в 330 отжиманий на брусьях.
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