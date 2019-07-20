Источник: «Рома» арендует Игуаина «Ювентус» е знает, куда девать Игуаина.

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин продолжит карьеру в «Роме», утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, римляне заплатят за годичную аренду аргентинца девять миллионов евро. На данный момент «Рома» и футболист обсуждают условия личного контракта.

Концовку прошлого сезона 31-летний аргентинец провел в Англии, выступая на правах аренды за «Челси». В составе «синих» он провел 21 матч и забил пять мячей.