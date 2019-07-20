Представитель Дадашева: Максиму удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга Поединок прошел в США.

Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию по удалению опухоли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя.

«Дадашев успешно перенес операцию по удалению гематомы. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. В настоящий момент трудно давать прогнозы на будущее. Сейчас он восстанавливается», – заявил представитель.

Напомним, россиянин досрочно завершил бой против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. По окончании встречи спортсмен из РФ отправился в подтрибунное помещение. Он не смог дойти до указанного пункта, потерял сознание и покинул зал на носилках, после чего его доставили в больницу.