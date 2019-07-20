Россияне Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в произвольной программе на чемпионате мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото, показав лучший результат в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Сегодня, 20 июля, спортсмены из РФ получили за свое выступление 92,9667 балла.
Серебро выиграли представители Италии Манила Фламини и Джорджо Минизини (91,8333), а бронзовые медали достались Ацуси Абэ и Юми Адати из Японии (90,4000).
Таким образом, Гурбанбердиева и Мальцев выиграли второе золото на этом турнире. Ранее они показали лучший результат в технической программе.
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