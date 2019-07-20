Менеджер Дадашева: Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни

Эгис Климас, менеджер Максима Дадашева, рассказал о состоянии россиянина после поединка против пуэрториканца Сабриэля Матиаса.
Ранее стало известно, что Дадашев досрочно завершил бой и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
«У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни», – цитирует Климаса ТАСС.
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