Реконструкция УСЗ «Дружба» завершится в следующем году Дворец спорта был закрыт в марте 2017 года.

Универсальный спортивный зал «Дружба», который располагается на территории «Лужников», будет открыт после реконструкции в следующем году, сообщает информационный центр правительства Москвы.

«Универсальный спортивный зал «Дружба» будет полностью реконструирован, фактически здесь строится современный многофункциональный комплекс, вмещающий более трех тысяч зрителей, – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. – Он сможет принимать как зрелищные мероприятия, так и соревнования, например, по волейболу или баскетболу».

Напомним, УСЗ «Дружба» был построен на набережной Москвы-реки к Олимпийским играм 1980 года и принимал соревнования по волейболу.

В марте 2017 года он был закрыт на реконструкцию, окончание которой изначально было запланировано на 2018 год. В ходе работ обновятся фасады здания, а вместо прежнего остекления будут установлены современные энергоэффективные витражи.