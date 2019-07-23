Хортон не стал комментировать отказ встать на пьедестал рядом с Сунь Яном - Советский спорт
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23 июля 2019 12:39Липкин Антон

Хортон не стал комментировать отказ встать на пьедестал рядом с Сунь Яном

Австралиец сделал это в знак протеста против китайца, замешанного в допинговом скандале.

Олимпийский чемпион в плавании на 400 метров вольным стилем Мэк Хортон не стал комментировать свое решение не вставать на пьедестал на чемпионате мира в Кванджу рядом с победителем в этой же дисциплине китайцем Сунь Яном, который ранее был замешан в допинговом скандале.

«Насколько сильно я хочу защитить спорт, настолько же должен и защищать команду, – приводит слова 23-летнего австралийца «Газета.Ru» со ссылкой на Tne Sydney Morning Herald. – Сейчас я сосредоточен на выступлении сборной и на том, что делают другие».

Хортон стал серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров вольным стилем, уступив Сунь Яну 0,73 секунды.

Отметим, что в сентябре прошлого года китайский пловец отказался сдавать мочу допинг-офицеру, после чего разбил молотком контейнер с пробой крови, за что был наказан Международной федерацией плавания (FINA).

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