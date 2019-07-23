Промоутер Джошуа назвал ориентировочную дату реванша с Руисом - Советский спорт
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23 июля 2019 13:59Гичунцев Артур

Промоутер Джошуа назвал ориентировочную дату реванша с Руисом

Первый поединок прошел 29 ноября в Нью-Йорке.

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джоуша, рассказал, как обстоят дела с организацией реванша против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руиса.

По словам Хирна, ответный поединок может пройти в Кардиффе (Уэльс) на футбольном стадионе «Principality Stadium», вмещающий 80 тысяч человек. При этом он отметил, что бой может пройти 14 декабря.

Напомним, мексиканец нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и нанес британцу первое поражение на профессиональном ринге.

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