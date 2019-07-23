Тимофей Мозгов: Я ни в коем случае не отказывался от сборной

Центровой Тимофей Мозгов опроверг слухи о своем отказе выступать за сборную России. Спортсмен пропустит предстоящий Кубок мира, так как до сих не восстановился от травмы.
– Сегодня проснулся и увидел так же, как и все вы, статью о том, что я отказался играть за сборную России. Хотя я ни в коем случае не отказывался! Поверьте, мне бы самому хватило смелости сказать об этом. Если бы я захотел отказаться, то прямым текстом сказал бы об этом. Не знаю, буду ли я готов, но ни в коем случае не отказываюсь, – приводит слова Мозгова «Спорт день за днем».
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