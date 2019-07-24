«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором»

«Витесс» в товарищеском матче сыграл вничью с «Сивасспором» – 1:1.
В составе голландцев на 13-й минуте отличился Константинос Лампру. На 39-й минуте Аруна Коне восстановил равновесие в счете.
Напомним, что «Витесс» тренирует россиянин Леонид Слуцкий. Ему помогают Олег Яровинский, Алексей и Василий Березуцкий.
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