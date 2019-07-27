Российские ватерполистки выразили соболезнования погибшим в результате обрушения в ночном клубе В Кванджу в ночном клубе рядом с деревней участников чемпионата мира по водным видам спорта обрушилась крыша.

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Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков заявил, что российские ватерполистки не были в ночном клубе в Кванджу, в котором в ночь на субботу произошло обрушение верхнего этажа.

«Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы, – приводит ТАСС слова Гайдуков. – Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

Напомним, в результате происшествия в ночном клубе погибли два гражданина Южной Кореи и получили травмы 17 человек, в том числе девять участников чемпионата мира по водным видам спорта: четыре представителя сборной США, два – из Новой Зеландии, а также по одному спортсмену из Голландии, Италии и Бразилии.

Добавим, что сборная России заняла на чемпионате мира пятое место, потерпев на турнире одно поражение – от Австралии в ¼ финала.