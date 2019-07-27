«Спартак» победил «Литвинов» в товарищеском матче

Московский «Спартак» одержал победу над «Литвиновым» в товарищеском матче – 2:1.
В составе красно-белых отличились Захар Шабловски (15-я минута) и Глеб Шашков (53-я). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Лукаш Дудера (29-я).
«Спартак» начнет сезон в КХЛ-2019/20 в Риге 2 сентября. Перед этим клуб проведет минимум восемь контрольных матчей.
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