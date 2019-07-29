Гусев перешел в «Нью-Джерси». Он подписал двухлетний контракт на девять миллионов

Нападающий «Вегаса» Никита Гусев перешел в «Нью-Джерси». Взамен «рыцари» получили два драфт-пика: во втором и третьем раунде драфта-2021.
Россиянин подписал контракт с «Вегасом» в апреле 2019 года, но не имел права выступать за клуб в официальных матчах.
Сегодня же хоккеист подписал соглашение с «Девилз» до конца сезона-2020/21. За два года он заработает девять миллионов долларов. Напомним, что Гусев – олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и рекордсмен КХЛ по числу голевых передач в регулярном чемпионате.
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