Источник: ЦСКА интересуется Пушкашем Трансфер форварда оценивается в три миллиона евро.

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Румынский нападающий Георге Пушкаш покинет «Интер» за год до истечения контракта. Как утверждает Сalciomercato, футболистом интересуются ЦСКА, «Брайтон» и «Бирмингем».

23-летний Пушкаш провел всего четыре матча за «Интер» за шесть лет. Он четыре раза уходил в аренду.

Трансфер форварда оценивается в три миллиона евро.

Летом 2019 года Пушкаш вместе с командой Румынии дошел до полуфинала молодежного чемпионата Европы.