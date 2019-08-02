Источник: ЦСКА интересуется Пушкашем - Советский спорт
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02 августа 2019 23:30Коноплев Александр

Источник: ЦСКА интересуется Пушкашем

Трансфер форварда оценивается в три миллиона евро.

Румынский нападающий Георге Пушкаш покинет «Интер» за год до истечения контракта. Как утверждает Сalciomercato, футболистом интересуются ЦСКА, «Брайтон» и «Бирмингем».

23-летний Пушкаш провел всего четыре матча за «Интер» за шесть лет. Он четыре раза уходил в аренду.

Трансфер форварда оценивается в три миллиона евро.

Летом 2019 года Пушкаш вместе с командой Румынии дошел до полуфинала молодежного чемпионата Европы.

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